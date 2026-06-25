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Bahamas

Hai attackiert Bub (12) vor den Augen seines Bruders

Ein Hai hat auf den Bahamas einen 12-jährigen US-amerikanischen Buben während einer Schwimmtour mit seinem Bruder attackiert.
25.06.2026, 11:38

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Hai schwimmt im Meer, während sich das Sonnenlicht auf der Wasseroberfläche bricht

Am Dienstag, dem 23. Juni, kam es nahe der Insel Staniel Cay auf den Bahamas zu einem Hai-Angriff. Ein 12-jähriger US-Amerikaner, der gemeinsam mit seinem Bruder an einer Schwimmtour teilgenommen hatte, wurde von dem Raubfisch attackiert und verletzt. 

Nach Angaben der Polizei ist der Zustand des Buben stabil.

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Bahamas: Bub (12) während Schwimmtour von Hai attackiert

Wie CBS News berichtet, befand sich die Familie zum Zeitpunkt des Vorfalls auf Urlaub, als es gegen 15:30 Uhr zu dem Angriff kam. Laut einer Pressemitteilung der Royal Bahamas Police Force wurde der verletzte 12-Jährige mit dem Boot auf die Insel New Providence gebracht. Die Mutter des Opfers schilderte den Behörden, dass ihre beiden Söhne an einer Tour durch ein Gebiet in den Exuma Cays teilgenommen hatten, als ein Hai den 12-Jährigen biss. 

Die Inselgruppe ist vor allem für ihre schwimmenden Schweine sowie für Schnorchel- und Tauchausflüge bekannt. 

12-Jähriger in stabilem Zustand

Nähere Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei nicht. Sie teilte jedoch mit, dass der Bub umgehend medizinisch versorgt wurde und sich seit Mittwoch in einem stabilen Zustand befindet. Um welche Haiart es sich gehandelt hat, wurde bislang nicht bekanntgegeben. 

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Laut dem International Shark Attack File belegen die Bahamas weltweit Platz neun bei unprovozierten Haiangriffen.

kurier.at, mka  | 

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