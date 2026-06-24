Nach Haiangriff: Frau erwacht kurzzeitig aus künstlichem Koma

Am 13. Juni ereignete sich der schwere Haiangriff am Coogee Beach im australischen Sydney. Leah Stewart war gemeinsam mit Freunden und ihrer einjährigen Tochter an dem Strand. Als Stewart zum Schwimmen ins Wasser ging, wurde sie von einem Hai attackiert. Dabei erlitt sie schwere Bisswunden an Armen und Beinen.

Die 34-Jährige verlor bei dem tragischen Unfall sehr viel Blut und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand war laut Angaben ihrer Familie äußerst kritisch. Stewart musste sich mehreren Operationen unterziehen, unter anderem wurde ihr ein Arm amputiert.

Nun gab die Familie bekannt, dass die Ärzte die Medikamente von Leah Stewart reduziert hätten, sodass sie kurzzeitig aus dem künstlichen Koma erwacht sei. "Ich liebe euch", waren Stewarts erste Worte. Ihre ersten Gedanken sollen ihrer Tochter gegolten haben, die sich sofort nach ihr erkundigt haben soll.