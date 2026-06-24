Nach Haiangriff: Frau erwacht kurzzeitig aus künstlichem Koma
Zusammenfassung
- Leah Stewart wurde am 13. Juni am Coogee Beach in Sydney bei einem Haiangriff schwer verletzt und erlitt schwere Bisswunden an Armen und Beinen.
- Nach mehreren Operationen und der Amputation eines Arms erwachte die 34-Jährige kurzzeitig aus dem künstlichen Koma und sprach ihre ersten Worte an ihre Familie.
- Stewart liegt weiter auf der Intensivstation, weitere Operationen stehen bevor, doch die Familie sieht in den jüngsten Fortschritten Hoffnung auf eine langfristige Genesung.
Am 13. Juni ereignete sich der schwere Haiangriff am Coogee Beach im australischen Sydney. Leah Stewart war gemeinsam mit Freunden und ihrer einjährigen Tochter an dem Strand. Als Stewart zum Schwimmen ins Wasser ging, wurde sie von einem Hai attackiert. Dabei erlitt sie schwere Bisswunden an Armen und Beinen.
Die 34-Jährige verlor bei dem tragischen Unfall sehr viel Blut und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand war laut Angaben ihrer Familie äußerst kritisch. Stewart musste sich mehreren Operationen unterziehen, unter anderem wurde ihr ein Arm amputiert.
Nun gab die Familie bekannt, dass die Ärzte die Medikamente von Leah Stewart reduziert hätten, sodass sie kurzzeitig aus dem künstlichen Koma erwacht sei. "Ich liebe euch", waren Stewarts erste Worte. Ihre ersten Gedanken sollen ihrer Tochter gegolten haben, die sich sofort nach ihr erkundigt haben soll.
Weitere Operationen stehen bevor
"Es ist genau das, worauf so viele von uns in der letzten Woche gehofft und gebetet haben", sagte Joshua Stewart, der Bruder von Leah Stewart. Seine Schwester liege weiterhin auf der Intensivstation und habe in den vergangenen Wochen fünf Operationen hinter sich gebracht.
Doch damit ist Leah Stewart noch nicht über den Berg. Ihr stehen weitere Operationen bevor. Die positiven Fortschritte würden der Familie jedoch Hoffnung auf eine langfristige Genesung geben.
Die 34-Jährige war als Lehrerin tätig. Am Wochenende des 13. Juni ging sie in den Morgenstunden zum Schwimmen an den Coogee Beach. Stewart soll sich in Ufernähe im Wasser befunden haben, als sich der Haiangriff ereignete, berichtet die BBC. Laut Medienberichten handelte es sich vermutlich um einen Weißen Hai.
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