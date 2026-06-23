Hai beißt Linzerin ins Bein – Unterschenkel amputiert

Eine 30-jährige Linzerin ist bei einem Schnorchelausflug auf den Galápagosinseln von einem Hai angegriffen und schwer verletzt worden. Darüber berichten die OÖ-Nachrichten.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann hatte die Frau an einer geführten Tour teilgenommen, bei der die Gruppe Seelöwen und Schildkröten beobachten wollte. Während die Oberösterreicherin im flachen Wasser ihre Kamera vorbereitete, biss ein Hai plötzlich zu und verbiss sich in ihrem Bein.