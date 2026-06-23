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Attacke im Urlaub

Hai beißt Linzerin ins Bein – Unterschenkel amputiert

Bei einem Schnorchelausflug auf den Galápagosinseln wurde eine Linzerin von einem Hai attackiert.
23.06.2026, 22:46

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Hai schwimmt im Meer

Eine 30-jährige Linzerin ist bei einem Schnorchelausflug auf den Galápagosinseln von einem Hai angegriffen und schwer verletzt worden. Darüber berichten die OÖ-Nachrichten

Gemeinsam mit ihrem Ehemann hatte die Frau an einer geführten Tour teilgenommen, bei der die Gruppe Seelöwen und Schildkröten beobachten wollte. Während die Oberösterreicherin im flachen Wasser ihre Kamera vorbereitete, biss ein Hai plötzlich zu und verbiss sich in ihrem Bein.

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Nachdem das Tier von ihr abgelassen hatte, leisteten zwei kanadische Ärzte aus der Ausflugsgruppe Erste Hilfe. Sie konnten die Frau stabilisieren, bevor sie mit dem Boot zurück nach Santa Cruz gebracht wurde. Dort wurde die 30-Jährige erstmals operiert.

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Bei einer weiteren Operation in Ecuador musste ihr aufgrund der schweren Verletzungen der Unterschenkel amputiert werden. Derzeit wartet die Linzerin auf ihre Rückreise nach Österreich.

Ecuador Linz
Agenturen, bqu  | 

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