Hai-Sichtung im Mittelmeer: Forscher filmen erstmals Weißen Hai

Erstmals ist im zentralen Mittelmeer ein ausgewachsener Weißer Hai in seinem natürlichen Lebensraum gefilmt worden. Das Tier wurde von Tauchern der Meeresschutzorganisation Healthy Seas während der Bergung verlorener Fischernetze an einem Schiffswrack zwischen Sizilien und Tunesien gesichtet. Nach Angaben der Organisation handelt es sich um die ersten bekannten Videoaufnahmen eines erwachsenen Weißen Hais im Mittelmeer in freier Wildbahn.

Der Taucher Derk Remmers, der die Begegnung filmte, sprach von einem außergewöhnlichen Ereignis, wie die römische Tageszeitung Il Messaggero berichtete. Statistisch sei es wahrscheinlicher, den Jackpot in einer Lotterie zu gewinnen, als einem solchen Tier unter Wasser zu begegnen. Die Sichtung ereignete sich in der Straße von Sizilien, einem Gebiet mit hoher Artenvielfalt, das zugleich zu den am stärksten befischten Regionen des Mittelmeers zählt.