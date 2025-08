Haie im Mittelmeer: Wie gefährlich sind sie wirklich?

Lucia Morillo: Das Mittelmeer ist reich an Haiarten – in seinen Gewässern wurden rund 47 Arten registriert. Trotz dieser Artenvielfalt gab es in den vergangenen Jahrzehnten keine unprovozierten tödlichen Haiunfälle im Mittelmeer.

Gibt es auch Weiße Haie im Mittelmeer?

Ja, Weiße Haie leben tatsächlich im Mittelmeer. Es gibt wissenschaftliche Berichte, die auf eine möglicherweise kleine, ansässige Population in der Nähe der Gewässer von Sizilien und Malta hindeuten, wo sie vermutlich das Gebiet als Kinderstätte nutzt. Sichtungen sind jedoch so gut wie unbekannt, und diese Haie halten sich in der Regel weit vor der Küste auf. Begegnungen mit Menschen sind äußerst selten, die meisten werden in ihrem Leben niemals einen Weißen Hai zu Gesicht bekommen.