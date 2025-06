Österreich ist Eldorado für Hai-Forscher: Neun neue Arten entdeckt

Zum einen war händische Schwerstarbeit gefragt, zum anderen Fingerspitzengefühl: Drei Jahre lang schaufelte Iris Feichtinger mit Freunden und Familie im steirischen Gams und in Waidach in Salzburg einstigen Meeresboden in 20-Kilo-Säcke. Mit Hilfe des Teams schleppte die Paläontologin die Beute durch teils unwegsames Gelände zu den Autos. Insgesamt vier Tonnen Material.

Anschließend trocknete und bearbeitete sie das Gestein, wusch die Proben aus und wiederholte die Prozedur, bis nur noch wenige Kilo übrig waren. Im Wohnzimmer sortierte die Freizeit-Forscherin, die hauptberuflich im Naturhistorischen Museum Wien präpariert, dann unter dem Mikroskop Millimeter kleine Zähne und Schuppen von Urzeitfischen aus. Mit Pinselchen – und Nackenschmerzen.