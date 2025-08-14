Bizarr: Weißer Hai ohne Kiefer am Strand entdeckt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Dem fünf Meter langen Tier wurde offenbar der Kiefer herausgeschnitten. Experten vermuten, dass dahinter Tierhandel steckt. Der Kiefer wurde vermutlich auf dem Schwarzmarkt verkauft. Die Experten stufen den Fund als "bizarr und beunruhigend" ein. Auch der Magen des Hais wurde aufgeschnitten, vermutlich, um es zu "versenken", so die Experten gegenüber ABC News.

Robben und Thunfisch als letzte Mahlzeit In der Nähe des Fundes wurde auch ein weiteres Organ des Hais entdeckt: Hinweise deuten auf die Leber des Tieres hin. Des Weiteren wurden die Überreste von Robben und der Kopf eines Thunfisches – wohl die Mahlzeiten des Hais – gefunden. "Ich denke, dass jemand den Hai gefangen hat", so die Meereswissenschaftlerin Kirsten Rough.