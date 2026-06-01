Mann (38) schwimmt im Meer und wird von 2-Meter-Hai gebissen
Am 30. Mai wurde ein Mann schwer verletzt, nachdem er am Cromwell's Beach in der Nähe von Diamond Head (Hawaii) im Meer schwimmen war und von einem Hai angegriffen wurde.
Mann von Hai gebissen
Ein Mann wurde am Samstagmorgen schwer verletzt, nachdem er von einem Hai attackiert wurde. Trotz einer Bisswunde schaffte es der 38-Jährige selbst, an Land zurückzuschwimmen. Wie Hawaii News Now berichtet, traf der Rettungsdienst von Honolulu gegen 6:30 Uhr am Strand ein.
Der Mann wies schwere Verletzungen an den unteren Extremitäten auf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Um welche Haiart es sich bei dem Angriff gehandelt hat, ist unklar. Das Tier sei jedoch über zwei Meter groß gewesen.
Zwei weitere Haie entdeckt
Die Sicherheitsbehörde für den Ozean (Ocean Safety) sprach kurz nach der Attacke eine Hai-Warnung aus. Es wurde ein aggressiver Hai in der Nähe des Schwimmbereichs und der Surfstelle von Cromwell gesichtet. Für Ala Moana Bowls wurde um 7:20 Uhr eine Hai-Warnung gemeldet, nachdem Rettungsschwimmer zwei aggressive Haie in der Nähe einer Surfstelle entdeckt hatten.
Der Angriff ereignete sich nur eine Woche, nachdem ein Pärchen aus Maui beim Kajakfahren von einem Tigerhai angegriffen wurde. Die beiden Personen wehrten sich gegen das Tier und schlugen sogar mit ihren Fäusten auf den Hai ein.
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