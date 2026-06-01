Am 30. Mai wurde ein Mann schwer verletzt, nachdem er am Cromwell's Beach in der Nähe von Diamond Head (Hawaii) im Meer schwimmen war und von einem Hai angegriffen wurde.

Mann von Hai gebissen

Ein Mann wurde am Samstagmorgen schwer verletzt, nachdem er von einem Hai attackiert wurde. Trotz einer Bisswunde schaffte es der 38-Jährige selbst, an Land zurückzuschwimmen. Wie Hawaii News Now berichtet, traf der Rettungsdienst von Honolulu gegen 6:30 Uhr am Strand ein.

Der Mann wies schwere Verletzungen an den unteren Extremitäten auf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Um welche Haiart es sich bei dem Angriff gehandelt hat, ist unklar. Das Tier sei jedoch über zwei Meter groß gewesen.