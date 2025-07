Nach Feuerwehrangaben gehörte das Opfer zu einer Gruppe von etwa zehn Kindern, die am Samstag vor der zu den Marquesas gehörenden Insel Nuku Hiva im Meer spielten. Das Opfer erlitt demnach tiefe Bissverletzungen an Armen und Beinen und wurde in ein Krankenhaus auf der 1.500 Kilometer entfernten Insel Tahiti geflogen.