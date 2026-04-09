US-Frau geht über Bord vor Bahamas: Ehemann festgenommen

Ein US-Bürger ist auf den Bahamas festgenommen worden, nachdem seine Frau von einem Boot gefallen war und seit Samstag (Ortszeit) vermisst wird. Der 59-Jährige werde im Rahmen der Ermittlungen von der Polizei verhört, teilte die Royal Bahamas Police Force mit. Die Polizei identifizierte den festgenommenen Mann zwar nicht namentlich. Unter Berufung auf die Behörden berichteten Medien jedoch, dass es sich um den Ehemann handele.

In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung seines Anwalts, Terrel A. Butler, hieß es, der Mann kooperiere mit den zuständigen Behörden bei den Ermittlungen und weise jegliches Fehlverhalten zurück.

Die 55 Jahre alte Frau war mit ihrem langjährigen Ehemann auf einem kleinen Boot vor dem Inselstaat östlich des US-Bundesstaates Florida unterwegs, als sie über Bord ging. Der Vorfall ereignete sich im Atlantik nahe dem paradiesischen Elbow Cay in den Abaco-Inseln, die im Norden der Bahamas liegen.