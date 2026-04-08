Vierfache Mutter getötet: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Das Paar war seit sieben Jahren getrennt, das Stalking und der Terror haben für die Frau aus Niederösterreich aber nie geendet. Die Kinder und nahe Familienangehörige liefern nach dem mutmaßlichen Mord der vierfachen Mutter (38) am Ostersonntag in der Marktgemeinde Sooß (Bezirk Baden) immer mehr erschütternde Details. Drei Schuss- und etliche Stichverletzungen Seit Mittwoch liegt nun das vorläufige Obduktionsgutachten vor. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, erklärt, weist das Opfer drei Schusswunden auf. Diese Schussverletzungen waren laut Gutachter aber nicht letal. „Tödlich waren eine Vielzahl von Stichverletzungen. Vermutlich mit dem Schraubendreher, der am Tatort gefunden und sichergestellt wurde“, so Habitzl gegenüber dem KURIER. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange. Das schriftliche Obduktionsgutachten wird erst in einigen Wochen vorliegen. Obwohl der 47-jährige, seit 2019 getrennt lebende Ehemann seiner Ex laufend aufgelauert, sie verfolgt und um das Haus geschlichen ist bzw. die Frau bei der Arbeit gestalkt hat, ist der Fall nicht bei den Behörden bzw. der Polizei aufgeschlagen. „Das Opfer hat anscheinend keine Anzeige erstattet, obwohl sie massiv verfolgt wurde“, schildern Ermittler nach der Bluttat.

Am Ostersonntag dürfte sich der jahrelang aufgestaute Frust und Hass bei dem 47-jährigen, aus dem Kosovo stammenden Österreicher, entladen haben. Wie Habitzl bestätigt, hat der Gelegenheitsarbeiter bereits gestanden, seine frühere Partnerin an ihrer Wohnadresse in Sooß getötet zu haben. Das derzeitige Ermittlungsergebnis der Tatort- und Mordermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich zeichnet ein erschütterndes Bild. Osterhochamt in der Kirche besucht Der 47-Jährige soll mit der Trennung von der serbisch-kosovarischen Staatsangehörigen nie zurechtgekommen sein. Die vier Kinder lebten bei der Mutter im Bezirk Baden. Nachdem die streng gläubige 38-Jährige mit den Kindern Sonntagvormittag noch die Kirche besuchte, waren die Kinder am Nachmittag am nahen Spielplatz bzw. mit Freunden unterwegs. Der älteste Sohn arbeitete als Kellner bei einem Heurigen im Ort.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/THOMAS LENGER/MONATSREVUE.AT/APA/homas Lenger/Monatsrevue.at Die Bluttat ereignete sich in dem beschaulichen Weinort.

Sohn überraschte Vater im Garten In dieser Zeit soll der Vater gegen 18.30 Uhr beim Haus seiner Ex aufgetaucht und die Frau in einer Art „Overkill“ getötet haben, so die Ermittler. Als der 13-jährige Sohn früher als gedacht vom Spielen nach Hause kam, überraschte er den Vater anscheinend dabei, als dieser gerade versuchte, die Leiche im Garten unter Laub zu verstecken und die Spuren der Tat zu beseitigen. Dem Sohn tischte der Mann zunächst das Märchen von einem Unbekannten auf, der die Mutter getötet haben soll. Zusammen riefen sie die Polizei. Das Lügenkonstrukt des 47-Jährigen hielt den Fragen der Kriminalisten und der Spurenlage aber nicht lange stand. Zwischen dem getrennt lebenden Paar hatte es schon monatelang heftigen Streit gegeben.

Hilfe für Frauen, die Gewalt erleben In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen: Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555

online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at

(AÖF): online unter aoef.at Frauenhaus-Notruf: unter 057722

unter 057722 Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217

: 0800/700-217 Polizei-Notruf: 133 Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

Kein Annäherungs- und Betretungsverbot Die Kinder schilderten den Kriminalisten von zahlreichen, besorgniserregenden Zwischenfällen. Der Vater soll in der Vergangenheit immer wieder um das Haus geschlichen sein und seiner Ex aufgelauert haben. Trotz der beharrlichen Verfolgung hat die 38-Jährige aber keine Anzeige erstattet. Zumindest ist der Polizei darüber nichts bekannt, auch ist kein Annäherungs- und Betretungsverbot gegen den Verdächtigen aktenkundig. Dieses dient in solchen Fällen als sofortiger Schutz vor Gewalt im privaten Umfeld. Verdächtiger in U-Haft Am Tatort fanden die Ermittler eine der mutmaßlichen Tatwaffen. Es handelt sich um eine Neun-Millimeter-Pistole. Den Angaben des Tatverdächtigen zufolge soll er sie in Wien illegal erworben haben. Der 47-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt, es wurde die Untersuchungshaft verhängt. Und am Mittwoch wurde nun auch jener Mann, der dem 47-Jährigen die Pistole übergeben haben soll, festgenommen, wie Behördensprecher Habitzl bestätigte. Details zu dieser Festnahme nannte er aber auf Anfrage nicht. KURIER-Informationen zufolge handelt es sich um einen kriminellen Waffenhändler. Der 44-Jährige, ebenfalls Kosovare, saß angeblich bereits eine lange Haftstrafe für ein Schussattentat auf einen Türsteher ab, aus der er erst vor einigen Monaten wieder entlassen wurde.

Hilfe für die Kinder Wie es nun mit den vier minderjährigen Kindern weitergeht, entscheidet die Kinder- und Jugendhilfe des Landes NÖ. Wie es dort heißt, sei man bereits im persönlichen Kontakt mit den Kindern und der Familie. „Es werden Hilfs- und Unterstützungsangebote in Absprache mit der Familie geprüft.“ Bestürzt vom Vorfall zeigt man sich auch in der 1.000 Einwohner zählenden Gemeinde Sooß. Die Mutter und ihre Kinder galten als „bestens integriert“. „Die schreckliche Gewalttat hat uns alle zutiefst erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Kindern und ihrer Familie“, schrieb Bürgermeister Hermann Rauch (ÖVP) auf der Homepage der Marktgemeinde. Worte allein würden aber leider nicht ausreichen, um die Not in diesem Fall zu lindern. „Es wird konkrete Hilfe und finanzielle Zuwendung gebraucht. Die Marktgemeinde Sooß möchte die Familie in dieser dunkelsten Stunde unterstützen“, so Rauch.