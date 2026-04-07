Femizid in Niederösterreich: Beschuldigter zeigt sich geständig

Nach der Tötung einer 38-Jährigen in Sooß (Bezirk Baden) am Sonntagabend hat sich der beschuldigte 47-jährige Ehemann geständig gezeigt. Das bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Dienstag auf Anfrage.

Das vorläufige Obduktionsergebnis lag indes noch nicht vor. Hinsichtlich des Motivs des 47-Jährigen machte der Behördensprecher keine näheren Angaben.