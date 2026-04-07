Niederösterreich

Femizid in Niederösterreich: Beschuldigter zeigt sich geständig

Vorläufiges Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor; Leiche von 38-Jähriger wurde mit Stich- und Schussverletzungen im Garten eines Wohnhauses entdeckt.
07.04.2026, 11:08

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Femizid in Sooß in NÖ, 38-Jährige mutmaßlich von Ehemann getötet

Nach der Tötung einer 38-Jährigen in Sooß (Bezirk Baden) am Sonntagabend hat sich der beschuldigte 47-jährige Ehemann geständig gezeigt. Das bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Dienstag auf Anfrage.

Das vorläufige Obduktionsergebnis lag indes noch nicht vor. Hinsichtlich des Motivs des 47-Jährigen machte der Behördensprecher keine näheren Angaben.

47-Jähriger soll Ehefrau im Garten getötet haben

Zwischen dem Paar, das vier minderjährige Kinder hat, soll es Medienberichten zufolge vermehrt zu Streit gekommen sein. Verübt worden war die Tat am Ostersonntag gegen 18.30 Uhr. Die Frau wurde mit Stich- und Schussverletzungen im Garten eines Wohnhauses aufgefunden. Der 47-Jährige hatte die Polizei selbst angerufen, anschließend erfolgte die Festnahme. Die Untersuchungshaft wurde verhängt. Befristet ist diese vorerst bis zum 20. April.

Sichergestellt wurde eine mögliche Tatwaffe, eine Neun-Millimeter-Pistole. Diese dürfte der Beschuldigte illegal besessen haben. Der 47-Jährige habe angegeben, die Waffe "in Wien von einem Unbekannten erworben" zu haben, sagte Habitzl.

Femizid Baden
Agenturen  | 

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