Hai-Alarm vor den Seychellen: Urlauberin schwer verletzt

Bei einem überraschenden Hai-Angriff vor den Seychellen ist eine französische Urlauberin schwer verletzt worden. Die 45-Jährige wurde am Sonntag vor der Insel Praslin im Indischen Ozean attackiert und an einem Arm verletzt, sagte der französische Botschafter Dominique Mas am Montag. Sie wurde operiert und ist nicht in Lebensgefahr.