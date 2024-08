Ein Promi, der keiner war: Mann stalkte Busfahrer über 60 Jahre

John Ray heißt fast genauso wie der berühmte US-Popmusiker Johnnie Ray , der in den 1950er Jahren erfolgreich war. Er ähnelt ihm auch optisch, ist aber ein stinknormaler Busfahrer in einer britischen Grafschaft.

Was folgte, waren fast 60 Jahre Stalker-Terror für die ganze Familie, berichtete der Telegraph .

Vor fast 60 Jahren ahnte der Busfahrer John Ray nichts, als er seinen Dienst antrat und einem vermeintlich gewöhnlichen Passagier ein Ticket verkaufte. Doch der Passagier - Kenneth Furnival - verwechselte Busfahrer-Ray mit Popmusiker-Ray und steigerte sich in ein obsessives "Fan-Verhalten".

Die Familie zeigte sich schockiert. Zunächst vernichtete Ray die Briefe des Unbekannten. Dann wendete er sich an die Polizei, aber diese unternahm nichts - die Ermittlungslage sei zu schwach; die Situation nicht bedrohlich.

Wöchentlich schickte Furnival mehrere Briefe und Geschenke, in denen er ihn mit Johnnie Ray ansprach. Er machte ihm Komplimente und fragte nach einem bestimmten signierten Bild des Musikers. Dann verfolgte Furnival die Familie auch aktiv im Alltag und fotografierte sie heimlich bei Aktivitäten. In weiteren Briefen erklärt er seine Eifersucht gegenüber Rays Frau Jean.

Dieser glaubte, den berühmten Musiker 1964 im Bus getroffen zu haben. Furnival war selber noch ein Teenager zu dem Zeitpunkt. Er fand die Adresse des Busfahrers raus und begann die ganze Familie zu stalken, in dem Glauben, er sei im Kontakt mit seinem musikalischen Idol.

Vor Elvis Presley war Johnnie Ray einer der erfolgreichsten US-Popmusikers der 1950er Jahre gewesen. Mit Elvis' steigender Popularität verschwand Ray immer mehr von der Bildfläche. Dass er ausgerechnet als junger Busfahrer in einer Grafschaft im Nordwesten Englands unterwegs sein sollte, war jedenfalls die Vorstellung des Briten Kenneth Furnival.

1979 bat man einen Anwalt um Hilfe. Dieser war erfolgreich und Furnival wurde wegen Missachtung eines Gerichtsbeschlusses inhaftiert. Kurzes Aufatmen in der Familie Ray - allerdings nur bis zur Freilassung von Furnival, der sofort mit seinen Stalking-Aktivitäten weitermacht.

Zufall beendet Familienleid

1990 starb der echte Musiker Johnnie Ray. Es stellte sich Erleichterung ein. Doch die Beschattungen gingen auch danach weiter und erst 2023 beendete ein Zufall die schlimme Situation der Familie.

An jenem Tag streikte die britische Post, sodass Kenneth Furnival sich genötigt sah, seine Botschaft persönlich in den Briefkasten der Rays zu werfen. Was er nicht mitbekam: Er wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Ein weiterer "Fehler" Furnivals wahr, dass er auf einer Karte mit seinem richtigen Namen unterschrieben hatte. In der Karte hatte er der Familie mit einem Brandanschlag gedroht, wenn Ray ihm keine Autogramme von sich schicken würde.

Mit den Kameraaufzeichnungen, dem Namen und der Drohung wurde die Polizei aktiv. Sie durchsuchte Furnivals Wohnung und fand im Schlafzimmer ein Bild des Busfahrers hängen, das vor 35 Jahren aufgenommen wurde.

Furnival wurde festgenommen und vernommen. In seinen Erzählungen pries dieser sein großes Idol Johnnie Ray in den höchsten Tönen.