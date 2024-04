Opfer in großer Angst: Nach Liebes-Aus wurde Mann in NÖ zum Stalker

Jede fünfte Frau zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich wurde im Laufe ihres Lebens Opfer von Stalking . Eine der Betroffenen ist eine Pensionistin aus dem Bezirk St. Pölten .

Der Mann, den die Frau in ihrem Leben nie wieder sehen will, wird in Handschellen zum Verhandlungssaal im Landesgericht St. Pölten geführt. Mit dem 54-Jährigen soll sie eine lockere Beziehung geführt haben. Doch als die Niederösterreich mit ihm Schluss machen wollte, ließ er nicht los.

Mehrmals soll er vor ihrer Wohnung aufgetaucht sein, schrieb der Frau Nachrichten aufs Handy. Auch die Polizei musste anrücken, um den Italiener zur Vernunft zu bringen. Schließlich wurde der ehemalige Kellner verhaftet und in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Dort soll er sich mit Justizwachebeamte angelegt haben, von einem Widerstand gegen die Staatsgewalt ist die Rede.

14 Monate bedingte Haft

"Die Vorwürfe stimmen. Ich möchte jetzt ein anderes Leben beginnen", sagt der Angeklagte zum Richter. Womöglich wird er diesen Wunsch in seinem Heimatland umsetzen müssen, denn das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ist auf den Fall aufmerksam geworden. Nun könnte der 54-Jährige nach Italien abgeschoben werden.