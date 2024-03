Vorwürfe, Gegenangriff: Harte Bandagen im AK-Wahlkampf in NÖ

Doch auch Jägerbauer muss sich einige Vorwürfe gefallenlassen, die in einem anonymen Schreiben an den KURIER aufgelistet sind. In dem Brief wird von Unmut in den FPÖ-Reihen berichtet.

Der Grund: Mit Jägerbauer sei der niederösterreichischen Mannschaft ein „Polit-Multi-Funktionär“ aus dem Burgenland vorgesetzt worden. Tatsächlich ist Jägerbauer auch Landesparteisekretär der FPÖ Burgenland und verfügt über eine aktive Gewerbeberechtigung für einen Heurigenbetrieb in Forchtenstein.