Zum dritten Mal verurteilt: Wiener Stalker muss 13 Monate in Haft

Nachdem die Betroffene Anzeige erstattet hatte, wurde der Mann sogar vom 29. September bis 30. Oktober in Untersuchungshaft genommen. Die erstmals empfundene Angst vor der Haft beeindruckte den Mann insofern nicht, als er nach seiner Entlassung das Stalking nahtlos fortsetzte, bis er am 11. Dezember erneut in Untersuchungshaft genommen wurde.

Habe sich nur bedanken wollen

Die terrorisierte Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in psychotherapeutische Behandlung begeben, da ihr die ständige unerwünschte Anwesenheit des Angeklagten schwer zu schaffen machte.

"Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Handyverbot?", fragte Verteidiger Schweitzer seinen Mandanten. "Ich wollte ihr nie schaden", beteuerte der 43-Jährige, "ich wollte mit ihr reden." Er habe sich nur bei der Frau bedanken wollen, "weil sie mir mehr geholfen hat als meine Familie".

➤ Mehr lesen: Kurz kritisiert WKStA für das "Kriminalisieren von Spenden"