Millionen-Betrugsfall EXW: Kommt nun ein rasches Urteil?

Wann wird es ein Urteil im Megaprozess rund um das Firmengeflecht EXW-Wallet geben?

Diese Frage stellten sich viele am Mittwoch, dem ersten Prozesstag im neuen Jahr. Seit Ende September läuft der Prozess am Landesgericht Klagenfurt. Den neun Angeklagten werden gewerbsmäßig schwerer Betrug, Geldwäsche, Pyramidenspiel und kriminelle Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen rund 40.000 Opfer um 100 Millionen Euro betrogen haben.

Anklage gegen zehnten Mann eingebracht

Gegen einen zehnten Mann wurde ebenfalls Anklage eingebracht. Rechtskräftig ist sie noch nicht. Sein Erscheinen vor Gericht wird aber noch im Jänner erwartet.

Als Mastermind gilt ein 26-Jähriger, der überraschend im Dezember ein vollumfängliches Geständnis abgelegt hatte. Dabei entlastete er auch seine acht Mitangeklagten. Ebenfalls eine zentrale Rolle soll ein 24-Jähriger gespielt haben, der in Bali in Saus und Braus lebte und erst im November am Rollfeld des Flughafens Wien-Schwechat festgenommen wurde. Auch er zeigte sich umfassend geständig.

Neben den neun Männern auf der Anklagebank, gibt es noch weitere 25 Beschuldigte, gegen die ermittelt wird. Nach den Geständnissen im alten Jahr, rechnen Experten nun mit einem möglicherweise früherem Urteil in dem Megaprozess. Alleine die Anklage umfasst 300 Seiten, 150 Zeugen wurden ursprünglich geladen.

Mit einem Prozessende wurde 2023 noch im März oder April 2024 gerechnet. Aktuell wird eher von Ende Jänner, Anfang Februar gesprochen.

Erster Zeuge spricht

Am Mittwoch wird auch der erste Zeuge in dem Prozess zu Wort kommen. Er wird per Zoom in den Gerichtssaal zugeschalten.