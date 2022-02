Großbrand im Zentrum von Paris ausgebrochen

Auf Videos des Brands, die auf Twitter veröffentlicht wurden, war zu sehen, dass ein Baugerüst an der Fassade des Gebäudes aufgebaut war.

Keine Verletzten

Die Feuerwehr sei vor Ort. Informationen zu möglichen Verletzten gab es zunächst nicht.

Weder Feuerwehr noch Polizei waren zunächst für weitere Angaben zu erreichen.

Notre-Dame in Flammen

Die Bilder des letzten großen Brandes in der französischen Hauptstadt gingen um die Welt: In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame de Paris war am frühen Abend des 15. April 2019 zunächst unbemerkt ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Der hölzerne Dachstuhl und das Bleidach wurden zerstört, der Vierungsturm in der Mitte stürzte ein. Die meisten Kunstschätze konnten von Priestern und mutigen Feuerwehrmännern gerettet werden, darunter die Reliquie einer Dornenkrone, zu der am Karfreitag gebetet wurde. Bis heute ist die Kathedrale noch nicht wieder ganz aufgebaut.