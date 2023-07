Grab von Transfrau in Berlin geschändet

Zum wiederholten Mal haben Unbekannte am Wochenende das Grab einer Transfrau in Berlin geschändet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Passanten das Grab im Friedhof Lichtenberg mit einem Feuerwehrabsperrband umspannt und mit einem Warnsymbol ("Achtung! Brandgefahr") darauf liegend vor.

Der Hintergrund: Bei der Toten handelt es sich um Ella Nik Bayan, die sich im September 2021 auf dem Berliner Alexanderplatz selbst angezündet hatte und ihren Verletzungen anschließend erlag. Sie war im Iran als Mann geboren und 2015 als Transfrau nach Deutschland geflüchtet. Die Gründe für ihren öffentlichen Suizid sind bis heute unklar, der Spiegel versuchte eine Aufarbeitung.