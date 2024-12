Zigfache Vergewaltigung: 20 Jahre Haft für Pelicot, alle Angeklagten schuldig gesprochen

Im Prozess um massenhaften Missbrauch von Gisèle Pelicot wurde heute ein Urteil gesprochen. Hauptangeklagter Dominque Pelicot wurde der schweren Vergewaltigung schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er sei in allen Punkten der Anklage schuldig, befanden die Richter am Donnerstag in Avingon.

Auch alle weiteren Angeklagten wurden schuldig gesprochen. Einen von ihnen sprach das Gericht lediglich wegen versuchter Vergewaltigung schuldig, zweien legte es sexuelle Gewalt zulasten.Alle anderen sprach das Gericht für schwere Vergewaltigung schuldig - mehr dazu in Kürze.

Pelicot hat seine damalige Frau Gisèle über fast zehn Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, sich an ihr vergangen und sie Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten. Das hat er im Prozess gestanden. In dem Verfahren standen insgesamt 51 Männer vor Gericht. Gisèle Pelicot geht davon aus, etwa 200 Mal vergewaltigt worden zu sein.