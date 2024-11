Frankreich: Irrer Vergewaltigungsprozess in Endphase

Sie bezeichnen sich als die „Amazonen von Avignon“ . Mehrmals pro Woche ziehen sie in kleinen Gruppen los, um an Mauern in der südfranzösischen Stadt Collagen einiger prägnanter Sätze anzubringen, die im dort laufenden Vergewaltigungsprozess gefallen sind. „Ich habe unbeabsichtigt vergewaltigt“, heißt es etwa in dicken schwarzen Buchstaben auf weißem Hintergrund. Und daneben die Antwort: „NEIN! Eine VERGEWALTIGUNG ist eine VERGEWALTIGUNG .“

"Vergewaltigung ist Vergewaltigung" - steht auf diesem Transparent in Avignon

50 Männern wird vorgeworfen, die heute 71-jährige Gisèle Pelicot in ihrem eigenen Zuhause im südfranzösischen Örtchen Mazan vergewaltigt zu haben, nachdem ihr Ehemann Dominique Pelicot , der Hauptangeklagte, sie medikamentös betäubt hatte. Die Polizei fand mehr als 20.000 Fotos und Videos von den Vergewaltigungen bei ihm.

Bei ihren Plädoyers, die in dieser Woche von Montag bis Mittwoch andauern und bei denen jedem Angeklagten nur rund eine Viertelstunde Zeit gewidmet wurde, forderte die Staatsanwaltschaft hohe Strafen – jeweils von mindestens zehn Jahren Haft, darüber hinaus 17 Jahre für einen Mann, der sich nicht an Gisèle Pelicot, aber gemeinsam mit Dominique Pelicot an seiner eigenen Ehefrau vergangen hat, sowie 20 Jahre für den Hauptangeklagten.

Martyrium zwischen 2011 und 2020

„Das ist viel und zugleich zu wenig angesichts der Schwere der begangenen und wiederholten Taten“, sagte die Staatsanwältin Laure Chabaud. Dominique Pelicot habe seine damalige Frau Gisèle zwischen 2011 und 2020 alleine oder mit anderen zusammen vergewaltigt und legte den „Willen der Unterdrückung der Person, die er am meisten liebt“, an den Tag. Auf seinem Computer gab es auch Bilder seiner beiden Schwiegertöchter und seiner Tochter Caroline nackt oder in Unterwäsche.