Chirurg vergewaltigte und missbrauchte Hunderte minderjährige Patienten

er 73-Jährige sitzt schon seit 2017 in Haft, 2020 wurde er erstmals wegen Vergewaltigung in vier Fällen verurteilt. Insgesamt werden ihm aber sexueller Missbrauch und Vergewaltigung an 299 Opfern zur Last gelegt. 256 davon sollen zum Zeitpunkt des Verbrechens jünger als 15 Jahre alt gewesen sein.