Das in Frankreich berühmt gewordene Vergewaltigungsopfer Gisèle Pelicot hat den Ermittlern über ihren Anwalt vorgeworfen, Vorwürfen ihrer Tochter gegen deren Vater nicht nachgegangen zu sein. "Warum entscheidet man sich, nicht weiter zu ermitteln?", fragte ihr Anwalt Antoine Camus am Freitag in Avignon. Er verwies auf die Tochter des mittlerweile geschiedenen Paares, die ihrem Vater vorwirft, sie ebenfalls betäubt und missbraucht zu haben.

Bei dem Angeklagten Dominique Pelicot waren Bilder gefunden worden, die die Tochter unbekleidet und scheinbar schlafend zeigen. Ähnliche Bilder fanden sich auch von den Schwiegertöchtern. Die Tochter hatte unter dem Pseudonym Caroline Darian ein Buch über ihre Erfahrungen veröffentlicht, das den Titel trägt "Ich habe aufgehört, dich Papa zu nennen".