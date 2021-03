Gewalt gegen Frauen: Polizeieinsatz bei Mahnwache in London "angemessen"

Heftige Kritik übte der Leiter der Untersuchung an der aus seiner Sicht vorschnellen Verurteilung der Polizei. Er dürfte sich dabei wohl vor allem an Politiker wie den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan gerichtet haben. "Eine Verurteilung der Handlungen der Polizei innerhalb von Stunden nach der Mahnwache - einschließlich von Leuten in verantwortungsvollen Positionen - war ungerechtfertigt" sagte Inspector of Constabulary, Matt Parr, einer Mitteilung zufolge. Das habe einen "Mangel an Respekt für Staatsdiener" gezeigt und das öffentliche Vertrauen in die Polizei untergraben, so Parr weiter.

Labour-Politiker Khan hatte die Szenen des Polizeieinsatzes noch am selben Abend als "inakzeptabel" bezeichnet. Nach Veröffentlichung des Untersuchungsberichts teilte er mit, er akzeptiere die Ergebnisse. Es sei aber klar, "dass Vertrauen und Zuversicht bei Mädchen und Frauen in Polizei und Justiz alles andere als ausreichend ist". Er habe die Regierung und Scotland Yard im Vorfeld dazu aufgerufen, einen Weg für die legale Durchführung der Mahnwache zu finden.

Der Streit um die Mahnwache für Sarah Everard ist nur ein Teil der Auseinandersetzung, die sich derzeit in Großbritannien um die Polizei entbrennt. Mehrere Wochenenden infolge war es zuletzt zu teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften in Bristol gekommen. Der Protest unter dem Motto "Kill the Bill" richtet sich gegen den Entwurf (Bill) eines neuen Polizeigesetzes. Es soll den Beamten mehr Befugnisse zur Einschränkung friedlicher Proteste verleihen, wenn diese beispielsweise eine Lärmbelästigung darstellen. Kritiker sehen in dem Gesetzesvorhaben einen Angriff auf die Versammlungsfreiheit.