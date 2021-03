ReclaimTheseStreets: Mord an junger Britin löst Netz-Debatte aus

Das Verschwinden der Marketingmanagerin Sarah Everard hat in ganz England Entsetzen ausgelöst. Die 33-Jährige war auf dem Heimweg von der Wohnung einer Freundin im Süden Londons, kam aber nie zu Hause an. Eine Woche später wurde ihre Leiche in einem Waldstück gefunden - ein tatverdächtiger Polizist, den sie nicht kannte, wurde festgenommen.

Nach der Tat schlug die Londoner Polizei vor, Frauen sollten nachts nicht mehr alleine das Haus verlassen, was in den sozialen Medien für Empörung sorgte: Denn so würde einmal mehr vermittelt, dass Frauen, nicht Männer ihr Verhalten ändern müssten, um nicht mehr belästigt zu werden.

Täter-Opfer-Umkehr

Unter den Hashtags #ReclaimTheseStreets oder #ReclaimTheStreets (erobert die Straßen zurück) teilten danach Tausende Nutzerinnen auf Twitter und Instagram ihre eigenen Erfahrungen mit Angst vor dem Nachhauseweg oder Übergriffen, die sie selbst erlebt haben. Und sie fordern ein Ende des "Victimblaming", bei dem den Opfern die Schuld zugeschoben wird - wegen ihrer Kleidung oder weil sie so spät ohne männliche Begleitung unterwegs sind. (Etwas, das auch Sarah Everard vorgeworfen wurde.)