Gesundheitliche Risiken: Lkw-Fahrer beenden Hungerstreik

"Hungerstreik ist eine lebensbedrohliche Situation"

Der Notfallmediziner Gerhard Trabert ist Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland und hat in den vergangenen Wochen wiederholt Teilnehmer des Streiks mit seinem Team aufgesucht und behandelt.

Auch am Wochenende war er mit einem vierköpfigen Ärzteteam und einer Krankenschwester in Gräfenhausen. "Ein Hungerstreik ist eine lebensbedrohliche Situation", sagte er am Montag. "Wir können auch mit ärztlicher Begleitung das Risiko nicht reduzieren."