Gericht im Trentino verschiebt Entscheidung über Problembärin

Ein Verwaltungsgericht in Trient rief indes die für Bären zuständigen Landesbehörden auf, sich über einen Plan des Tierschutzverbands LAV zur Verlegung der Problembärin JJ4 in ein Schutzgebiet in Rumänien abzusprechen. "Wir sind bereit, mit der Verlegung von JJ4 ab sofort zu beginnen", sagt Massimo Vitturi, Vorsitzender von LAV.

In Italien hatte sich seit dem Tod eines Trentiner Joggers die Debatte über das Zusammenleben von Bär und Mensch zugespitzt. Viele protestierten gegen ursprünglichen Pläne zur Tötung von JJ4, einer sogenannten Problembärin, die für den Tod des Joggers verantwortlich gemacht wird und daher eingefangen wurde. Tierschützer fordern immer wieder, die Bürger zu sensibilisieren oder Wildtierkorridore einzurichten.

JJ4, eine Schwester des 2006 in Bayern getöteten Problembären Bruno, wurde eingefangen und in ein abgesichertes Wildgehege in der Region gebracht. Tierschützer hatten Anfang Mai ein Gutachten erstellen lassen, wonach der Jogger nicht von JJ4, sondern von einem ausgewachsenen Bärenmännchen getötet worden sein soll. Dies sei etwa aus dem Abstand der Eckzähne in den Bisswunden ersichtlich.

Das Wiederansiedlungsprojekt "Life Ursus" hatte im Jahr 1999 mit Unterstützung der Europäischen Union begonnen. Zehn Bären aus Slowenien wurden in die Region Trentino überführt. Die Braunbären vermehrten sich dort und haben in den vergangenen Monaten mehrere Tiere gerissen. Die autonome Provinz Trient forderte daraufhin mehr Freiheit bei Fang und Tötung gefährlicher Exemplare.