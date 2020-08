Genua weihte seine Brücke ein: "Ein schöner Tag für die Stadt"

Mit einer Schweigeminute zu Ehren der 43 Todesopfer, die am 14. August 2018 beim Einsturz der Morandi-Brücke ihr Leben verloren haben, hat am Montag die Einweihung des neuen Autobahnviadukts in Genua begonnen. Eröffnet wurde die Zeremonie für das neue Autobahnviadukt "Genova San Giorgio" vom Bürgermeister von Genua, Marco Bucci. "Heute ist ein schöner Tag für unsere Stadt", sagte Bucci.

An der Zeremonie beteiligten sich Staatschef Sergio Mattarella, Premierminister Giuseppe Conte und mehrere Regierungsmitglieder. Zu Beginn der Zeremonie wurden die Namen der 43 Todesopfer der Morandi-Brücke verlesen.