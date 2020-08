Neue Brücke von Genua wird eröffnet

1.000 Arbeiter

1.000 Arbeiter waren rund um die Uhr tätig, um die Brücke trotz der Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Epidemie im März und April fertig zu bauen. Finanziert wurde das 202 Millionen Euro teure Projekt vom Autobahnbetreiber "Autostrade per l'Italia", dessen ungenügende Wartung Hauptgrund für den Einsturz war.

Die feierliche Einweihung der neuen Brücke kurz vor dem zweiten Jahrestag der Tragödie war auch mit großen Kulturevents verbunden. Im Theater "Carlo Felice" wurde am Freitag erstmals das Stück "Tante pietre a ricordare" (Viele Steine zur Erinnerung) aufgeführt, das der am 6. Juli verstorbene Filmmusikkomponist Ennio Morricone im Gedenken an die Opfer der Morandi-Brücke komponiert hatte. Das Werk für Orchester und Chor ist das letzte Stück, an dem der 91-jährige Morricone vor seinem Tod gearbeitet hat. Der Maestro hätte es selber im Theater von Genua dirigieren wollen, jetzt wurde er am Podium von seinem Sohn Andrea ersetzt, der wie sein Vater Dirigent und Komponist ist.