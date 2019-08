Gefängnispopulation: Was wir von Slowenien lernen können

Wer an Vorbilder für einen menschlichen Strafvollzug denkt, der denkt an Skandinavien. Doch ein kleines Land in Mitteleuropa setzt Maßstäbe.

Am Anfang stehen zwei Zahlen: 65 und 102. Es sind die Gefangenenraten von Slowenien und Österreich. Die beiden Nachbarländer haben viel gemeinsam – und doch sperrt Slowenien deutlich weniger Menschen in Gefängnisse. Das kleine Land ist auf skandinavischem Niveau, Österreich liegt etwa im europäischen Durchschnitt.

Die Gefangenenrate Sloweniens ist das Ergebnis unzähliger Faktoren. Es geht um Sozialismus, Egoismus, um zweite Chancen und psychisch kranke Straftäter. Am Ende steht die Frage: Was kann Österreich von Slowenien lernen?