Hohe Rate an Selbstmorden in Österreichs Gefängnissen

Ins Auge gestochen ist den Berichterstattern des Europarates jedoch vor allem die hohe Selbstmordrate in den heimischen Justizanstalten.33 Menschen sind 2018 in österreichischen Gefängnissen gestorben - 11 davon waren Selbstmorde. Auf 10.000 Menschen gerechnet entspricht dies einer Quote von 12,3 - das ist die zweithöchste in Europa. Nur in Frankreich begehen - proportional gesehen - noch mehr Häftlinge Suizid. Erklärungen dafür liefert der Bericht keine.

Und in noch einem Punkt weicht Österreich weit von den Durchschnittswerten ab: Mit einem Anteil von fast 55 Prozent stellen Ausländer in den heimischen Gefängnissen die Mehrheit der Insassen. Noch höhere Ausländeranteile weisen nur Luxemburg (72 Prozent) und die Schweiz (71,4 Prozent) auf. In absoluten Zahlen weisen die deutschen Gefängnisse mit rund 24.500 Häftlinge die meisten Ausländer auf.

Betrachtet man Europa als Ganzes beträgt der Anteil ausländischer Häftlinge 15,9 Prozent.

Die durchschnittliche Haftzeit sich sich in Österreich zuletzt erhöht. Im Vorjahr saß ein Insasse demnach im Schnitt rund 9,3 Monate ein, der europäische Mittelwert betrug dagegen etwa 8,2 Monate.