Wegen Überfüllung geschlossen

Der Justizminister ist auf Einkaufstour: Wie aus einer parlamentarischen Anfrage hervorgeht, wurden für die Justizwache 860 Stück Teleskop-Einsatzstöcke um 72.560 Euro angekauft. Weitere 1.000 Stück um 88.000 Euro wurden bestellt. Außerdem hat man 122 Stück vom „Taser X2“ im Wert von 151.557 Euro angekauft. Der allerdings ist nicht für alle Justizwache-Beamten gedacht, sondern nur für speziell ausgebildete – darunter etwa die Einsatzgruppe, die in Akutfällen eingreift.

„Es ist höchste Zeit geworden, dass wir mit den Teleskopstöcken ausgerüstet werden. Die sind als Ersatz für den Gummiknüppel gedacht – und der gehört auf die Müllhalde der Geschichte“, sagt Gewerkschafter Schöpf. Seit vielen Jahren sei der Ersatz angekündigt worden. „Aber das ist alles sehr schleppend gegangen.“ Er begrüßt auch den Ankauf der neuen Taser. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Der Taser hat eine sehr hohe präventive Wirkung“, sagt Schöpf. Eingesetzt werden müsse er nur selten. „Aber wenn es Radau unter Häftlingen gibt, kann man von einem Justizwachebeamten nicht immer verlangen, dass er dazwischen geht. Da bewirkt ein Taser, dass sich die Angelegenheit wieder beruhigt.“

3.200 Justizwache-Beamte sind derzeit im Einsatz. Noch nicht alle sind mit den neuen Stöcken ausgerüstet. Pfefferspray allerdings gehört zur Grundausstattung der Justizwachebediensteten. Die Nachbeschaffung erfolgt im Vier-Jahres-Rhythmus. Laut Justizministerium kostete die Nachbeschaffung der kleinen Pfeffersprays zuletzt 32.800 Euro, die neuen „großen“ Pfeffersprays schlugen sich demnach mit 5.025 Euro zu Buche. Geplant ist auch der Einsatz von Bodycams – in anderen Ländern wurden bereits gute Erfahrungen damit gemacht. Droht eine Situation zu eskalieren, können die Kameras aktiviert werden – das beruhigt die Situation und dient gleichzeitig der Beweissammlung. Bei der österreichischen Polizei sind seit Ende März die ersten 140 Bodycams offiziell in Betrieb. Auch in der Justizwache will man sie testen. Datum für einen Probebetrieb gibt es allerdings noch keines.