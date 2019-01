Psychisch kranke Asylwerber: Verloren im Justizsystem

Markus Drechsler, Obmann von SiM, schätzt die Situation prekär ein. „Wenn Menschen mit ungeklärtem Asylstatus im Maßnahmenvollzug landen, haben sie viele Probleme. Der Großteil kann einer deutschsprachigen Therapie nicht folgen, Dolmetscher sind nicht in ausreichendem Maße verfügbar und eine bedingte Entlassung ohne Realbewährung ist faktisch unmöglich“, sagt er zum KURIER. Immerhin: In einem neuen Gesetzesentwurf zum Maßnahmenvollzug sind laut der Pressesprecherin des Justizministeriums, Alexandra Geyer Gesprächstherapien via Video angedacht.

Unterbringung und Aufenthaltsverbot

Ein älterer Fall zeigt, wie absurd die Probleme in der Praxis aussehen können. Der Somali M. reiste im Juni 2003 illegal nach Österreich ein und beantragte noch am selben Tag Asyl. Während das Asylverfahren lief, wurde M. krank. Trotz eines negativen Tests war er überzeugt davon, an Aids zu leiden. Seine Ärztin weigerte sich, ein Rezept für die eingebildete Krankheit auszustellen.

Beim nächsten Besuch attackierte M. seine Ärztin mit einem Messer und verletzte sie schwer. M. wurde als nicht zurechnungsfähig in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Während er untergebracht war, lief sein Asylverfahren weiter. 2006 erhielt er den negativen Asylbescheid. Gleichzeitig stellten die Behörden fest, dass eine Abschiebung nach Somalia aus Menschenrechtsgründen nicht zulässig sei. Sie erteilte M. eine Karte für subsidiär Schutzberechtigte.

Ein Jahr später sprach die zuständige Bezirkshauptmannschaft ein unbefristetes Aufenthaltsverbot aus, M. stelle eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Eine Ausreise oder Abschiebung war aber nicht möglich, weil M. immer noch in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht war. Und weil bei seiner Entlassung die Nachbetreuung in Somalia sichergestellt sein müsste, ist eine Abschiebung fast unmöglich.

Ob sich M. noch in Österreich befindet, weiß selbst sein Anwalt Edward Daigneault nicht. An der Rechtslage hat sich jedoch auch zehn Jahre später nichts geändert.