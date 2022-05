Frischer Zauber für die Pariser Prachtstraße Champs-Élysées

Es wird kulturelle Open-Air-Veranstaltungen geben und neue Spielplätze. Bisher ziehen die Champs-Élysées nur bei ganz bestimmten Ereignissen auch die Pariser an: bei der Militärparade am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, bei der Ankunft der Fahrer der Tour de France, zu Weihnachten und in der Silvesternacht.