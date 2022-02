Freisprüche für Angeklagte nach Osteranschlägen in Sri Lanka 2019

Das oberste Gericht von Sri Lanka hat Freisprüche für jene hochrangigen Sicherheits-Verantwortlichen erlassen, denen im Zusammenhang mit den Oster-Anschlägen von 2019 mit 279 Toten "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vorgeworfen worden waren. Wie ein Vertreter des Gerichts am Freitag mitteilte, wies das dreiköpfige Richtergremium alle 855 Anklagepunkte gegen Ex-Staatssekretär Hemasiri Fernando und Ex-Polizei-Generalinspektor Pujith Jayasundara zurück.

Die Richter ordneten die Freilassung beider Männer an. Bei den jihadistischen Anschlägen auf drei Kirchen und drei Hotels in Sri Lankas Hauptstadt Colombo an Ostern 2019 waren 279 Menschen getötet worden, darunter 45 Ausländer. Mehr als 500 weitere Menschen wurden verletzt.