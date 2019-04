Sri Lanka: Attentäter waren acht Männer und eine Frau

Die verheerenden Anschläge auf christliche Kirchen und Hotels in Sri Lanka sind nach Angaben des stellvertretenden Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene durch neun Attentäter verübt worden. Acht von ihnen seien identifiziert, darunter eine Frau, erklärte Wijewardene am Mittwoch gegenüber Journalisten in Colombo.

Bei erneuten Razzien hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch nach eigenen Angaben 18 Verdächtige festgenommen. Mittlerweile wurden mehr als 60 Personen im Zusammenhang mit den Angriffen inzwischen verhaftet, wie Parlamentspräsident Lakshman Kiriella am Mittwoch sagte. Er rechnet damit, dass diese Zahl auf mehr als 100 steigen dürfte.

Die Extremistenmiliz " Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Angriffe am Dienstag für sich. Die Regierung in Colombo machte kurz zuvor zwei einheimische islamistische Organisationen für die Anschläge verantwortlich. Ihr Motiv sei nach ersten Ermittlungen Vergeltung für die Attentate auf zwei Moscheen in Neuseeland, bei denen im März 50 Menschen getötet worden waren. Davon habe die neuseeländische Regierung keine Kenntnis, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern.

Kontrollierte Explosion in Colombo

Die Polizei in Sri Lanka hat am Mittwoch nach eigenen Angaben eine kontrollierte Explosion in der Hauptstadt Colombo durchgeführt. Es habe sich um einen verdächtigen Motorroller gehandelt, der beim beliebten Savoy Kino geparkt hatte, teilte die Polizei mit. An dem Fahrzeug seien keine Sprengsätze gewesen.