Frankreich: Mann starb bei Explosion während Festnahme

In Zentralfrankreich ist ein Mann bei einer Explosion während einer Festnahme gestorben. Drei Gendarmen, die den Mann in Gewahrsam nehmen wollten, wurden bei dem Vorfall am Mittwoch in einem Haus in La Chapelle in der Nähe von Clermont-Ferrond schwer verletzt.

Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP.