Explosion: Fischerhütte auf der Donau völlig ausgebrannt

Eine heftige Explosion zog am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz nach sich. Auf der Donau war in der Nähe der Steinspornbrücke eine Fischerhütte in Vollbrand geraten. Laut Zeugen könnte eine Gasflasche explodiert sein. In der schwimmenden Hütte befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand, weshalb es auch keine Verletzten gab.

Die Berufsfeuerwehr Wien löschte die Flammen vom Boot und vom Land aus.