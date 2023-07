Frankreich will gegen Eltern minderjähriger Randalierer vorgehen

Ministerpräsidentin Elisabeth Borne hat nach den jüngsten Unruhen angekündigt, gegen die Eltern von minderjährigen Randalieren vorzugehen. Das Justizministerium werde in Kürze eine entsprechende Anweisung herausgeben. Die Regierungschefin sprach sich für eine strenge Haltung bezüglich Recht und Ordnung in der Gesellschaft aus. So sollen Eltern künftig Geldstrafen erhalten und Schulungen über elterliche Verantwortung absolvieren müssen.

