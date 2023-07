Unruhen in Frankreich: 72 Festnahmen in der Nacht

Frankreich will Reparaturen in betroffenen Städten übernehmen

Macron empfängt am Dienstag in Paris 200 bis 300 Bürgermeister aus Städten und Gemeinden, in denen die Ausschreitungen besonders heftig waren. Neben moralischer Unterstützung will der Präsident Hilfe bei der Reparatur beschädigter Rathäuser und anderer öffentlicher Einrichtungen anbieten.

➤ Mehr lesen: Unruhen in Frankreich: 719 Festnahmen, 500.000 Euro Spenden für Polizisten