Feuerwehrmann gesteht Brandstiftung im Wald von Fontainebleau

Ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr hat sich zur Brandstiftung im Wald von Fontainebleau südlich von Paris bekannt. Der Mann habe gestanden, mit einem Feuerzeug und Benzin Reisig angezündet zu haben, sagte die Staatsanwältin Diane Ngomsik am Dienstag. Der seit Sonntag wütende Brand hat mittlerweile mehr als 2.000 Hektar der grünen Lunge von Paris erfasst. Insgesamt seien sechs Verdächtige in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte die Staatsanwältin von Fontainebleau. Die Vorsitzende des Verwaltungsrats der Feuerwehr und Rettungsdienstes Seine-et-Marne (SDIS) suspendierte den Mann umgehend, nachdem sie von dem Vorfall erfahren hatte. Der Riesenbrand bestand aus mehreren, zeitgleich ausbrechenden Feuern. Ein anderer Festgenommener behauptet, er habe versehentlich seinen Zigarettenstummel weggeworfen. Es sei ein Unfall gewesen.

Der riesige Waldbrand etwa 60 Kilometer südlich von Paris war am Dienstagmittag noch immer nicht unter Kontrolle. In der betroffenen Region waren vier Löschflugzeuge vom Typ Canadair im Einsatz, die im Niedrigflug Wasser aus der Seine schöpfen. Insgesamt wurden 1.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Etwa 850 Feuerwehrleute waren am Dienstag im Einsatz. Das Feuer im Wald von Fontainebleau, der etwa 25.000 Hektar umfasst, war am Sonntag ausgebrochen. Es gibt zwei größere Brandherde, und das Feuer flammt wegen des anhaltenden Windes immer wieder auf. Die Vegetation und die Böden sind wegen der drei Hitzewellen seit Beginn des Jahres stark ausgetrocknet. Der Wald von Fontainebleau ist ein beliebtes Naherholungsziel für Pariser. Viele Menschen ignorieren die Verbote, im Wald zu zelten und zu grillen.

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