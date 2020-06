Fall Maddie: Verdächtiger sprach von "fürchterlichem Job"

Mit zwei Britinnen war Christian B., der Verdächtige im Fall der seit 2007 in Portugal vermissten Maddie McCann, während seiner Zeit in dem Land zusammen. Beide Frauen haben nach Bekanntwerden des schwerwiegenden Verdachts gegen den Deutschen mit den Ermittlern gesprochen.

Laut der britischen Zeitung The Sun berichtete eine der Ex-Freundinnen von einem Abendessen in Portugal am Tag vor dem Verschwinden der damals dreijährigen Maddie. Bei diesem Treffen habe Christian B. etwas gesagt, das sie damals nicht einordnen konnte. “Ich habe morgen Abend in Praia da Luz eine Aufgabe zu erledigen. Es ist ein fürchterlicher Job, aber es ist etwas, das ich machen muss und es wird mein Leben verändern. Du wirst mich eine Weile nicht sehen."