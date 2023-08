Fall George Floyd: Ex-Polizist Thao erneut zu Haftstrafe verurteilt

Der Tod Floyds am 25. Mai 2020 bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgel√∂st. Thao - der auf Bundesebene bereits zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden war - war der letzte der vier beteiligten Polizisten, der seinen Richterspruch auf bundesstaatlicher Ebene empfing. "Ich hatte auf ein wenig mehr Reue, Bedauern, Anerkennung einer gewissen Verantwortung gehofft", zitierte der Regionalsender Fox 9 den Richter Peter A. Cahill am Montag. Thao hatte w√§hrend des Verfahrens seine Unschuld beteuert. Die Haftstrafen, zu denen Thao verurteilt wurde, m√ľssen zeitgleich abgesessen werden.