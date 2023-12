Fall Epstein: 180 Namen von Opfern, Komplizen und Mitarbeitern werden öffentlich

Eine New Yorker Richterin hat die Offenlegung der Namen von 180 Personen angeordnet, die mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung standen. Richterin Loretta Preska vom Bundesgericht in Manhattan wies in ihrer am Dienstag bekannt gewordenen Entscheidung das Gericht an, bis spätestens 1. oder 2. Jänner die Identität der 180 Betroffenen "vollständig" bekannt zu geben.

Unter ihnen befinden sich Opfer, Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie mutmaßliche Komplizen Epsteins. Die Anordnung der Richterin vom Montag steht britischen Medien zufolge im Zusammenhang mit einer Verleumdungsklage der US-Klägerin Virginia Giuffre gegen Epsteins Ex-Geliebte und Komplizin Ghislaine Maxwell aus dem Jahr 2016.

