Ex-Premier Johnson: Eine Million Pfund für vier Reden

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hat mit vier Reden zwischen Oktober und November über eine Million Pfund (knapp 1,2 Mio Euro) verdient. Das geht aus jüngsten Daten des Registers finanzieller Belange der Mitglieder des Parlaments hervor. Johnson muss als derzeitiger Abgeordneter Einkünfte neben seiner parlamentarischen Tätigkeit sowie die dafür aufgewendeten Stunden angeben. Der 58-Jährige ist demnach auf einen Stundenlohn von rund 30.000 Pfund gekommen.

Allein für eine Rede in New York für die Finanz-Firma Centerview Partners hat er 277.724 Pfund erhalten. Die Reise in die USA sowie die Kosten für zwei Begleiter übernahm die US-Firma, die Johnson für neun Stunden gebucht hatte. Johnson hatte nach einer Reihe von Skandalen Anfang September sein Amt als Regierungschef niedergelegt.