Ex-Miss-World löst Kopftuch-Streit aus

Linor Abargil zieht die Blicke auf sich. In jeder Hinsicht. So wurde sie 1998 zur Miss World gewählt. Und nach der anschließenden Model-Karriere moderiert sie bis heute im israelischen Fernsehen.

Sie, ausgerechnet sie, war in den letzten Wochen der Auslöser einer Debatte, die in Israel sonst kaum Thema ist – weder am Stammtisch noch am Regierungstisch: Die dunkle Schönheit trägt Kopftuch.