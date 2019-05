"Mit Kippa nicht sicher": Antisemitismus schockiert Deutschland

Der Antisemitismus-Beauftragte der deutschen Regierung hat eine Debatte über das Tragen der Kippa in Deutschland ausgelöst. Felix Klein sagte am Wochenende, er könne „Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen“.

Der Präsident des deutschen Zentralrats der Juden, Josef Schuster, pflichtete ihm bei, dass Juden in einigen Großstädten tatsächlich „potenziell einer Gefährdung ausgesetzt sind, wenn sie als Juden zu erkennen sind“. Israels Präsident Reuven Rivlin reagierte entsetzt auf Kleins Warnung.