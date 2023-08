Eurowings-Flug: Frau sah sich gezwungen, alle Nüsse zu kaufen

Erdnuss-Allergiker gegen Fluglinien: Dieser Konflikt ist um eine Posse reicher. Vorab: Mit allergischen Schocks ist nicht zu spaßen. Neben leichten Symptomen, wie Hautirritationen, können auch Atemnot und Kreislaufprobleme auftreten. Schlimmstenfalls kommt es zu einem anaphylaktischen Schock, dann droht Lebensgefahr.

Hat die Britin Leah Williams also überreagiert oder genau richtig gehandelt, als sie am 13. Juli mit der Fluglinie Eurowings von Düsseldorf zum Londoner Flughafen Heathrow eineinhalb Stunden unterwegs war?

Die 27-Jährige kaufte am Flug nämlich sämtliche Erdnüsse, damit niemand eine Packung öffnen kann, wie sie The Mirror erzählte. Für 48 Nuss-Packungen gab Williams stolze 168 Euro aus - dreimal so viel, wie für das Flugticket. Dann habe sie alle Packungen in einer Plastiktüte im vorderen Bereich der Kabine verstauen lassen.

