Umfrage: Jeder sechste Österreicher leidet an einer Allergie

Rund 16 Prozent der Österreicher leiden an einer Allergie. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS, deren Ergebnisse am Freitag präsentiert wurden. Die meisten werden von Beschwerden durch Pollen geplagt, unrühmliches Silber geht an den Hausstaub, auf den Plätzen folgen Nahrungsmittel-, Sonnen- und Tierallergie. Verglichen mit Daten aus dem Jahr 2019 haben Probleme durch Pollen und - vor allem - Staub am stärksten zugenommen.

Frauen sind laut der Umfrage, für die im April 1.008 Personen über 16 persönlich befragt wurden, stärker betroffen als Männer: 20 Prozent der weiblichen, aber nur zwölf Prozent der männlichen Testpersonen gaben an, eine Allergie zu haben. Städter (18 Prozent) leiden häufiger darunter als die Landbevölkerung (13 Prozent).

Zum Thema: Pollenalarm: Wie sehr Allergiker heuer leiden müssen